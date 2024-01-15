قرار مفاجئ من كولر بشأن 10 ناشئين في الأهلي

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتصعيد 10 لاعبين من قطاع الناشئين ‏للمشاركة في تدريبات الفريق، وذلك لتعويض النقص العددي بسبب انضمام أكثر من لاعب ‏للمنتخبات الوطنية.‏

وشارك في تدريبات الأهلي اليوم من قطاع الناشئين اللاعبون: يوسف عبد الحفيظ وأحمد عابدين ‏وعبد الرحمن خالد وإسلام عبد الله وعبد الرحمن عبد الجواد ومازن أسامة وسمير محمد ومعتز محمد ‏ومصطفى أبو الخير وأحمد طعيمة.‏

ويشارك الثنائي حازم جمال وطارق حسن في تدريبات الحراس مع الفريق الأول منذ اليوم ‏الأول في فترة الإعداد، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب العودة من ‏الإمارات.‏

ويواصل الأهلي تحضيراته للفترة المقبلة، التي تشهد العديد من التحديات القارية والمحلية ‏والمنافسة على كل البطولات التي يشارك بها.‏



