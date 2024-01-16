التحقيق مع 3 أشخاص بتهمة تزوير العملات المحلية والأجنبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية من ضبط شخصين وسيدة لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم مبلغ مالي مُقلد وبمناقشتهم أقروا بشرائها من أحد الأشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة وبحوزته مبالغ مالية مُقلدة من عملات محلية وأجنبية.

وبمواجهة المتهم اعترف بتكوينه تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في اصطناع وتقليد العملات المحلية والأجنبية بالاشتراك مع آخر، وتم ضبطه وبحوزته مبلغ مالي و113 فرخا ورقيا يستخدم في طباعة العملات المزيفة وجهاز قص ورق وجهاز "كمبيوتر" بمشتملاته وطباعة وذاكرة وميضية تحوى 4 برامج لطباعة العملات المزيفة وكارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات باسمه "مزور" وسيارة مستأجرة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أيد ما جاء بأقوال الأخير، وأقر بتحصله على الكارنيه المزور من شقيق المتهم الأخير "محبوس على ذمة قضية تزوير" لتسهيل انتقاله، وتباشر النيابه التحقيقات.