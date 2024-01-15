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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة المنتخب الأوليمبي تغادر للإمارات.. وميكالي يُشيد بمعسكر العاصمة الإدارية

بعثة المنتخب الاوليمبي
بعثة المنتخب الاوليمبي

غادرت اليوم بعثة المنتخب الأوليمبي لكرة القدم  القاهرة متوجهة إلى دبي فى رحلة طيران استمرت نحو 4 ساعات.

 وضمت البعثة: محمد بركات عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة ، و ميكالى المدير الفني  وتياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الاداء  ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ومساعده د.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي  وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الاعلامي ومحمد مونجى الإداري ومحمد عبد الحكيم واحمد شوقي للتدليك وعيد سليمان وشريف نعيم للمهمات .. وسبق البعثة بيوم محمود حرب المدير الإداري للترتيب لاستقبالها فى دبي .  
 

واختتم المنتخب تدريباته بالقاهرة اليوم  قبل المغادرة بمران قوى أعقبه تدريبات استشفائية ، وشهد المعسكر دعم كبير من د.اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى حرص على زيارة المنتخب وتحفيز اللاعبين والجهاز الفنى قبل السفر .


وضمت القائمة 23 لاعبا  هم :  حمزة علاء  و على الجابري  و محمد سيحا فى حراسة المرمى .. محمد طارق  و حسام عبد المجيد  و كريم الدبيس  و محمد حمدي  و أحمد محمود  و أحمد حسام  و محمد مغربي  و أحمد رضا  و أحمد عيد فى خط الدفاع .. ومحمود صابر و أحمد عاطف قطة   و مصطفى سعد ميسي  و عمر خضر  و أحمد نادر حواش  و عمر الساعي  و ماجد هاني  و محمد شحاتة  و محمود جهاد فى الوسط وحسام أشرف  و أسامة فيصل  فى الهجوم.


ومن جانبه أعرب ميكالى عن ارتياحه لمكاسب معسكر العاصمة الإدارية الجديدة ووصفه بأنه نموذجى فى أجواء أكثر من رائعة تعكس عظمة الجمهورية الجديدة، وشدد على اللاعبين بضرورة الحفاظ على ثقافة الفوز فى كل المباريات.

 

مؤكدا أنه لا فرق بين المباريات الودية والرسمية خاصة وأن هذا الجيل يتم تجهيزه لإحراز إنجاز يسعد الشعب المصري، وأشار ميكالى إلى أنه فخور بلاعبيه وإمكاناتهم كفريق جماعي يمتلك قدرات عالية فى تنفيذ تعليماته، وأنه يتطلع إلى تقديم جيل قوى الكرة المصرية يكون قادرا على الدفاع عن أحلام مصر فى الأولمبياد.

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