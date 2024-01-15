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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الداودي: تطوير موانئ البحر الأحمر ينعش مناخ الاستثمار بمحافظة قنا والمناطق المجاورة

صدى البلد

أكد محافظ قنا أشرف الداودي أن تطوير موانئ البحر الأحمر ينعش مناخ الاستثمار في قنا والمحافظات المجاورة، مثمنا الجهد المبذول من هيئة موانئ البحر الأحمر في تطوير الموانئ التابعة لها لمواكبة التطورات وتلبية احتياجات المستثمرين في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ قنا ميناء سفاجا البحري بمحافظة البحر الأحمر في استجابة سريعة بإقامة محطة لتداول الحاويات بميناء سفاجا البحري، لتسهيل تصدير منتجات المناطق الصناعية بالمحافظة.

واستقبل المحافظ خلال زيارته رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر المهندس عبد الرحيم محمد حميد، ولفيف من قيادات الهيئة حيث تأتي الزيارة بهدف تعزيز أوجه الاستفادة المثلي من الميناء في خدمة قطاع الاستثمار بالمحافظة لا سيما بعد أعمال التطوير التي شهدها الميناء مؤخرا. 

واستعرض رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر - خلال اللقاء - جهود الدولة في تطوير الموانئ البحرية مثل موانئ "سفاجا والغردقة ونويبع وغيرها"، مشيرا إلى أن الهيئة يتبعها العديد من الموانئ البحرية التي تمتد علي سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وتتميز بموقع متميز في مسار التجارة العالمية وتشرف على العديد من الموانئ التخصصية (بترولية- تعدينية- سياحية).

وأشار إلى أن تطوير ميناء سفاجا يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف جعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات، مضيفا أن الميناء يقع على الساحل الغربي للبحر الأحمر وهو عبارة عن خليج طبيعي على مسافة 60 كم جنوب الغردقة على مسافة 225 ميل بحري جنوب ميناء السويس، موضحا أن هذا الخليج الطبيعي محمي من الجهة الشرقية والشمالية حماية طبيعية بجزيرة سفاجا كما أنه محمي من الجهة الغربية من الرياح السائدة بواسطة الجبال ويسمح بإستقبال السفن كبيرة الغاطس.

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