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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: أي أزمة سياسية لها تداعيات اقتصادية على دول العالم

غزة
غزة

قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إنه بلا شك نرى أزمة عالمية على مستوى السياسات المالية، وأن جميع القرارات السياسية الصادرة من كل دول العالم دائمًا تعكس حالة من الأزمات والترقب، وتحمل المشهد الضبابي.

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وأضاف "الكيلاني"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم، أن هناك بادرة أمل بأن جميع دول العالم بدأت تنحي الخلافات السياسية والاقتصادية في سبيل النهوض بكل مستويات السياسة المالية والنقدية.

ونوه بأن هناك حالة من التشدد النقدي  في كل دول العالم كبيرة، وهذا يعكس وجود حالة من التضخم ليست في المستويات الآمنة، ويمكن أن تستمر لفترة بسبب توقف الاستيراد وارتفاع تكلفة الشحن، مما أثر على موازنات كل دول العالم.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنه ما زال هناك بعض الوقت لتعافي دول العالم من الأزمات السياسية المالية والنقدية، موضحًا أن أي أزمة سياسية لها تداعيات اقتصادية على كل دول العالم، وعلى كل الجوانب التي تشملها، لكن بعضها يكون سلاحا ذا حدين.

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