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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يحذر من استغلال اسم وشعارات النادي| تفاصيل

صدى البلد

أعلن نادى الزمالك أنه المالك الوحيد لاسم وشعارات النادي بوصفهم علامات تجارية مسجلة وفقا للقانون.

 

وأن أي تعامل أو استغلال لتلك العلامات بدون موافقة كتابية صريحة مسبقة من النادي ، وأي مخالفة لذلك يترتب عليها معاقبة المخالف بالحبس والغرامة وفقا لنصوص المواد (۱۱۳) وما بعدها من القانون رقم (۸۲) لسنة ٢٠٠٢م.

 

وحيث تلاحظ أن بعض الأكاديميات الرياضية تحمل اسم أو شعار نادى الزمالك دون أن يكون مرخصا لها بذلك أما لعدم الحصول على موافقة مسبقة أو انتهاء مدة العقد السابق.

 

ولما كانت تلك الممارسات تشكل جريمة جنائية معاقب عليها على نحو ما تقدم وعلى ذلك يعلن النادي ما يلي:

أولا: أن النادي لا يملك أي أكاديميات رياضية لكرة القدم خارج النادي داخل أو خارج مصر ولا توجد أي أكاديمية مرخص لها باستعمال اسم أو شعار النادي داخل أو خارج مصر سوى أكاديمية واحدة بمحافظة (البحيرة) التي سوف ينتهى عقدها في ٢٠٢٤/٦/٣٠م وسوف يتم الإعلان بشكل دوري ودائم عن الأكاديميات المرخص لها.

ثانيا : أن النادي في سبيله لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة أي استعمال أو استغلال غير مرخص به لاسم أو شعار النادي في مجال أكاديميات كرة القدم أو أي مجال أخر.

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