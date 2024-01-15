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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ال جى تعيد توصيف الذكاء الاصطناعى باعتباره "عطوفا "

صدى البلد

عقدت شركة LG Electronics (LG)  عرضها العالمى  في مركز مؤتمرات خليج ماندالاي في لاس فيغاس بولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عرضت رؤيتها الجديدة وفكرتها للعرض في CES 2024، ‘إعادة تصور مستقبلك.’

افتتح رئيس مجلس الإدارة "ويليام تشو" المراسم بإعادة التأكيد على هدف الشركة الطموح الذي جرى الإعلان عنه لأول مرة العام الماضي، وهو التحول إلى شركة لحلول الحياة الذكية. بعد اكتساب فهم عميق للمستهلكين العالميين ومساحات معيشتهم على مدار ما يقارب سبعة عقود، تسعى الشركة الآن إلى تجاوز الأجهزة المنزلية والتوسع في أعمالها لتدخل إلى مساحات متنوعة، بما في ذلك التنقل والجوانب التجارية والافتراضية.

 تعمل الشركة في كل مجال بهدف تحسين تجربة المستخدم عن طريق التركيز على خمسة عناصر رئيسية تُسمى معًا 3C2S: الرعاية والاتصال والتخصيص والتحول للخدمة والاستدامة.

 

إعادة تعريف الذكاء الاصطناعي باعتباره ’الذكاء العطوف‘

في إطار رحلة الشركة  نحو الابتكار والارتقاء بتجربة المستخدم، فإنها أشارت إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره من بين العوامل الأكثر ضرورية لتمكين النجاح. بدلاً من أن تركز شركة  على تطور التقنية نفسها، توجه الشركة تركيزها نحو توضيح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم مزايا ملموسة في واقع الحياة.

أعادت الشركة تعريف الذكاء الاصطناعي باعتباره "الذكاء العطوف"، مع الكشف عن الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يرعى تجربة عملاء تقدم مزيدًا من الرعاية والتعاطف والاهتمام.

ذكاء الحياة في الوقت الفعلي

أكّد رئيس مجلس الإدارة "تشو" في المؤتمر الصحفي على السمات المتفردة لحلول الذكاء الاصطناعي بدءًا بقدرته على استغلال ثروة من البيانات سواء من حيث النطاق والجودة. يوجد ما يتراوح بين 500 إلى 700 مليون منتج من LG حاليًا قيد الاستخدام في العالم، ويوجد الكثير من الأجهزة الذكية المجهزة بمستشعرات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تم تحسينها للتعلم وتحليل أنماط الحياة ’البدنية‘ و’النفسية‘ للمستخدمين.

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