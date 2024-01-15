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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير مركز فيجن: نجاح الصيغة الأوكرانية لتحقيق السلام يساعد في حل القضية الفلسطينية

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قال الدكتور سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات، إن الصيغة الأوكرانية فيما بتعلق بمفاوضات السلام اليوم هي نفسها صيغة السلام ذات النقاط العشرة التي اقترحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ أكثر من عام.

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وأضاف «سلام» خلال مداخلة سكايب عبر برنامج «مطروح للنقاش» للإعلامية إيمان الحويزي على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الصيغة تعتبر الثالثة حيث يجري التباحث والتفاوض في دافوس السويسرية بمشاركة 81 دولة، وجاء الاجتماع الثاني بمشاركة 66 دولة في مالطا وذلك من عدة أشهر، وكان الاجتماع الأول بمشاركة 40 دولة بمدينة جدة السعودية.

وتابع مدير مركز فيجن للدراسات، أن عدد الدول التي تشارك في التباحث من أجل تحقيق صيغة السلام الأوكرانية يشير بالاهتمام الدولي لهذه الصيغ، حيث أنها عملية لا تحقق فقط أهداف إيقاف الحرب وتحرير الأراضي الاوكرانية ، ولكنها ايضًا تتضمن البنود التي تحقق السلام في اوروبا والعالم.

ولفت أنه في حال نجاح الصيغة في تحقيق السلام المستقر في اوروبا وبين روسيا وأوكرانيا، قد تصبح نموذجًا من أجل حل العديد من القضايا الخلافية على مستوى العالم وخاصة القضية الفلسطينية القائمة.
 

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