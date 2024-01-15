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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتشار أمراض وبائية.. روسيا تكشف أسرارا خطيرة عن المعامل البيولوجية الأمريكية

المعامل البيولوجية
المعامل البيولوجية الأمريكية

قال رئيس قوات الحماية النووية والكيميائية والبيولوجية بـ القوات المسلحة الروسية، جنرال إيجور كيريلوف، اليوم الاثنين، إن عمل علماء الأحياء العسكريين الأمريكيين يؤدي إلى احتمال ظهور بؤر أمراض اصطناعية وتفاقم الوضع الوبائي.

أَضاف كيريلوف خلال مؤتمر صحفي مخصص للأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية، إن نشاط علماء الأحياء الأمريكيين يهدف إلى خلق أوبئة تتم إدارتها بشكل مصطنع، ولا يتم التحكم فيها كجزء من اتفاقية الأسلحة البيولوجية وآلية الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في حقائق استخدام الأسلحة البيولوجية.

وأشار إلى أن "توقعات تطور الوضع تتوقع مزيدا من التدهور في الوضع الوبائي مع احتمال تشكيل مواقع المرض الاصطناعي والتوسع غير المنضبط لمناطق حاملي المرض".

وعلى جانب آخر، قال رئيس قوات الحماية من الإشعاع والمواد الكيميائية والبيولوجية الروسية، إن الباحثين الأمريكيين يبحثون فرصًا لإنشاء فيروسات جدري اصطناعية، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال كيريلوف خلال مؤتمر صحفي مخصص للأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية: "يُظهر الباحثون الأمريكيون اهتمامًا كبيرًا بتخليق فيروسات الجدري العظمي، ففي عام 2017 قاموا بتجميع الجينوم الوظيفي لفيروس جدري الخيل، كما كان هناك دليل على إمكانية إنتاج فيروسات لاسا، وإيبولا، وماربورج بشكل مصطنع، وكذلك الفيروسات التاجية المسببة للأمراض للإنسان".

وسلط رئيس قوات الحماية من الإشعاع والكيميائية والبيولوجية الروسية، الضوء على الأبحاث التي أجريت حول تعزيز الفيروسات في جامعة بوسطن الأمريكية.

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