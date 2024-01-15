إبراهيم فايق يوجة رسالة شديدة اللهجة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة غانا

وجه الإعلامي إبراهيم فايق رسالة شديدة اللهجة لمنتخب مصر بعد التعادل امس مع موزمبيق عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال ابراهيم فايق : من امبارح للنهاردة في حالة زعل أقرب للغضب من منتخبنا الوطني ، بسبب النتيجة و الأداء في منتهى السوء لأنك لم تحترم خصمك ، ومصطفي محمد أفضل لاعب في الملعب ، آه هنتكلم في النقد الفني للمباراة بس لازم يكون في دعم للمنتخب .

وتعادل منتخب مصر مساء أمس، الأحد، أمام منتخب موزمبيق في أولى جولات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك على استاد فيليكس هوفويت بوينجي.

من المقرر أن يواجه منتخب مصر منتخب غانا في المباراة التالية ضمن المجموعة الثانية.

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا:

يتلقي المنتخب المصري نظيره الغاني يوم الخميس المقبل، 18 يناير الجاري، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.