وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر للدراجات بلقب البطولة الأفريقية وحصد 50 ميدالية

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي الاتحاد المصري للدراجات ومنتخب مصر، بلقب البطولة الأفريقية للدراجات وحصد (٥٠) ميدالية متنوعة.

وجاءت ميداليات المنتخب الوطني للدراجات ( الكبار، الشباب والناشئين) بواقع ٢٣ ذهبية، ١٧ فضية، ١٠ برونزية، في البطولة التي أُقيمت منافساتها في الفترة من ١٠-١٤ يناير الجاري، بمشاركة ١٠ دول، وأكثر من ٢٠٠ لاعب ولاعبة، باستاد القاهرة الدولي.

ومن المتوقع حسم تأهيل، ابتسام زايد، شهد سعيد، ويوسف زكى، خلال شهر أبريل المقبل.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.

