كأس أمم آسيا.. كوريا الجنوبية تفوز على البحرين بثلاثية

تغلب المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم على نظيره البحريني بثلاثية لهدف في المواجهة التي جرت اليوم على استاد جاسم بن حمد لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس آسيا قطر 2023 التي تستمر حتى يوم 10 فبراير المقبل.

سجل للمنتخب الكوري الجنوبي هوانغ إن بيوم في الدقيقة 38، ولي كانغ إن في الدقيقتين 56 ، 68، بينما سجل عبدالله الحشاش هدف البحرين الوحيد في الدقيقة 51.

وتصدر المنتخب الكوري الجنوبي ترتيب المجموعة الخامسة مؤقتا بـ3 نقاط، وضمن ذات المجموعة يلتقي في وقت لاحق اليوم المنتخب الأردني مع نظيره الماليزي على استاد الجنوب.

وجاءت المباراة جيدة المستوى الفني، وسط أفضلية واضحة للمنتخب الكوري الجنوبي الذي امتلك السيطرة على منطقة الوسط بشكل كامل، وأقلق زملاء سون الدفاع البحريني في عدة مناسبات.

وانتظر المنتخب الكوري الجنوبي الدقيقة 38 حتى تمكن هوانغ إن بيوم من الحصول على الأسبقية بمتابعة رائعة للكرة داخل منطقة الجزاء.

وحاول المنتخب البحريني تنظيم مواقعه الخلفية وفرض الرقابة على أماكن الخطورة لدى المنافس، في الوقت الذي فضل فيه الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي التحفظ وعدم المغامرة الهجومية لينتهي الشوط الأول بتقدم كوريا بهدف نظيف.

في الشوط الثاني، كان من الواضح رغبة المنتخب البحريني في تصحيح مساره ، وتمكن مهاجمه عبد الله الحشاش من تعديل النتيجة بعد 6 دقائق على صافرة البداية عبر متابعة ناجحة داخل الصندوق في غفلة من الدفاع الكوري.

ولم يمهل زملاء سون منافسهم سوى 5 دقائق فقط حين تمكن لاعب باريس سان جيرمان لي كانغ إن من هز شباك الحارس البحريني ابراهيم لطف الله ليصعب المهمة على المنتخب البحريني بتصويبة قوية من خارج المنطقة.

وفي غمرة انشغال المنتخب البحريني بتعديل الكفتين، تمكن لي كانغ اين من إحراز الهدف الشخصي الثاني له والثالث للمنتخب الكوري الجنوبي، حين وصلته الكرة داخل المنطقة، ليستغل غياب الرقابة الدفاعية ويصوب الكرة بذكاء عن يمين الحارس البحريني.

ومع التفوق الهجومي للمنتخب الكوري الجنوبي، وسيطرته على منطقة الوسط، استقبل نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي سون الكرة داخل الجزاء وصوب قوية في الشباك الخارجية لمرمى البحرين في الدقيقة 73.

وفيما فرض المنتخب الكوري الجنوبي، أسلوبه على المجريات، سعى المنتخب البحريني للعودة بالنتيجة وتقليص الفارق وأرسل كميل الأسود كرة مباشرة داخل المنطقة على رأس زميله سيد مهدي القادم من الخلف بيد أن الحارس الكوري كيم سيونغ أمسك الكرة في الدقيقة 79.

وأجرى الألماني يورجن كلينسمان عدة تغييرات فأشرك لاعب شتوتغارت الألماني وو يونغ ، ما مكن المنتخب الكوري من إحكام السيطرة على منطقة الوسط.

ونجح منتخب كوريا في تسيير ما تبقى من دقائق لصالحه حينما فرض سيطرته على مجريات اللعب، في حين غابت المحاولات البحرينية سوى تسديدة عبدالله يوسف في الدقيقة (90+7) من خارج منطقة الجزاء وجاءت سهلة على مرمى الكوريين لتعلن صافرة النهاية انتصارهم بثلاثية لهدف.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم السبت المقبل، حيث يلتقي منتخب الأردن مع نظيره الكوري الجنوبي، ويلعب منتخب البحرين مع ماليزيا.

ويتأهل إلى دور الـ16 أول منتخبين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.