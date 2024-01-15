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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل 1-1 يحسم مواجهة المقاولون والجونة بكأس الرابطة

الجونة
الجونة

حسم التعادل مواجهة المقاولون العرب مع الجونة بنتيجة 1-1، اليوم الإثنين، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالقاهرة، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

تقدم الجونة بهدف أحمد شوشة في الدقيقة 51 من ضربة جزاء، وأدرك المقاولون العرب التعادل في الدقيقة 62 عن طريق زياد فرج.

ورفع المقاولون رصيده بقيادة مديره الفني طلعت محرم إلى نقطة واحدة في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة.

وارتفع رصيد الجونة بقيادة مديره الفني علاء عبد العال إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة.

ويسدل الستار على منافسات الجولة للمجموعة الرابعة بمواجهة البنك الأهلي والمصري البورسعيدي بعد غد الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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