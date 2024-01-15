صحة القليوبية: 96 قافلة طبية قدمت خدماتها لـ117 ألف مواطن مجانا

أعلن الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن تنظيم 96 قافلة طبية مجانية داخل المحافظة ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة، و100 يوم صحة، وذلك من خلال خطة محددة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وأوضح وكيل الوزارة أن القوافل الطبية نجحت خلال العام الماضي في توقيع الكشف الطبي علي 117616 مريض ، وذلك من خلال العيادات المتنقلة بمختلف مراكز المحافظة، لافتاً إلى أن هذه القوافل العلاجية اشتلمت على العديد من التخصصات الطبية منها (الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأسنان، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأشعة التليفزيونية والسينية، المسالك البولية، مناظير الجهاز الهضمي، الروماتيزم والتأهيل)، بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية، والأشعات، وصرف العلاج اللازم مجانا.

وأشار وكيل الوزارة أنه تم عمل 5367 تحليل طبي للمترددين، كما تم عقد 280 ندوة توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القري لرفع درجة الوعي الصحي ولتعريفهم بالخدمات المتاحة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها كما تم عمل 2148 أشعة متنوعة للكشف عم المرضي.