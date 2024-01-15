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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أمن قومي.. سمير صبري: يجب القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة.. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن العامل الأهم في السوق الصناعي هو وفرة العملة الدولارية والقضاء على السوق الموازية.

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سمير صبرى: وثيقة الاتجاهات الإستراتيجية للاقتصاد مرنة لتجاوز الأزمات

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سمير صبرى يطالب بوضع استراتيجية واضحة للصناعة المصرية الفترة المقبلة

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: " وفرة العملة الدولارية والقضاء على السوق الموازية له علاقة بالأمن القومي والقرارات السيادية".

 

وأشار الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني،: "على الدولة توفير العملة الصعبة والتيسيرات لأصحاب المصانع لأنها مستقبل التصدير، عكس صناعة السيارات التي تعتبر من الرفاهيات للمواطن".

 

وأوضح: "فكرة تصنيع الدولة من الإبرة للصاروخ فشلت في مصر،  لأنه لا يوجد دولة تصنع كل شيء"، مشددا على أن المستورد والمصنع دراسات الجدوى هي التي تحدد أهمية المنتج وما نحتاج العمل على تصنيعه من عدمه.
 

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