عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة النواب توصي بسرعة التحقيق فى أزمة نقص الأنسولين

النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد

قالت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة قامت بمناقشة طلب الإحاطه الخاص بها بشأن بنقص الانسولين و شرائط تحليل السكر بصيدليات الهيئه العامه للتأمين الصحي.

 مناقشة  أزمة نقص الأدوية و المستلزمات الطبية

وأضافت “سعيد” فى تصريحات لها، أن اللجنة قامت بمناقشة طلب الاحاطة أثناء مناقشة  أزمه نقص الادويه و المستلزمات الطبيه، مؤكدة أن اللجنة أصدرت توصياتها بسرعه التحقيق في هذا العجز و توفير الأنسولين للمرضي وعمل إحصائية للأطفال مرضي السكر الذين لم يتسلموا جهاز القياس و توفير ما يلزم لهم.

كما ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن أزمة نقص الأدوية.

صحة النواب تفتح ملف نقص الأدوية 

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، أن ٤٠% من الأدوية المصرية بها نقص في السوق المصري.

وأشار حاتم إلى أن الإشكالية حاليا ليست فقط في أسعار الدواء، ولكن في عدم توافره، مؤكدا أن السبب في الأزمة أن المواد الخام يتم استيرادها من الخارج.

من جانبها أكدت النائبة مها عبد الناصر، أن الجميع يقر بارتفاع الأسعار واختفاء بعض الأصناف، ولكن المشكلة في غياب الخطة لدى الحكومة في التعامل مع الأزمة.

وأكد النائب كريم بدر حلمي، أن مشكلة نقص الدواء وارتفاع الأسعار، ليست فقط في الدولار، ولكن هناك أزمة في الإدارة.

وطالب بإعادة هيكلة هيئة الشراء الموحد، مشيرا إلى أن المواطن المصري المريض يعاني معاناة شديدة في توفير الدواء وكذلك مستلزمات العمليات.

وأشار الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، إلى أن هناك مشكلات كبيرة تواجه المواطنين في نقص عدد كبير من الأدوية، فضلا عن ارتفاع الأسعار التي شهدتها في الفترة الأخيرة بنسب كبيرة.

وأكد النائب أن هناك مشكلة كبيرة أيضا في مستلزمات العمليات الجراحية الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على المواطنين.

وانتقد عضو مجلس النواب، التأخر في صدور قرارات العلاج بسبب بعض الأطباء غير الكفء وهو ما يتسبب في معاناة المواطنين.

وطالب هشام حسين، بضرورة أن يكون هناك أولوية في توفير العملة الصعبة لمتطلبات العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية حفاظا على الصحة المرضى، بدلا من توفيرها لاستيراد الكافيار والسيمون فيميه.

وشدد على ضرورة أن تتجه الدولة نحو التوسع في التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية من أجل مواجهة الأزمة الحالية مستقبلا.

وتطرق النائب، لمشكلة القطاع الصحي في الواحات والتي تعاني معاناة شديدة بسبب عدم وجود أي خدمات أو أطباء، قائلا: مستشفى الواحات في حالة يرثى لها، ولابد من التدخل للحفاظ على أهالي الواحات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

رقم 7.. شاهد أول ظهور لزوجة حسين فهمي من الجيم يشعل السوشيال ميديا

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لـ الزمالك.. من هو؟

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

رضا عبد العال ينفعل ويهدد بالانسحاب من الهواء بعد تعادل المنتخب.. شاهد

ترشيحاتنا

إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف ترقي المعلمين.. 28 يناير

الحوثيون يعلنون مقتل أحد عناصرهم بعد ضربات أمريكية بريطانية في اليمن

كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرا.. لطلاب الثانوية العامة 2024

بيان عاجل من وزير دفاع إسرائيل بشأن قرار إنهاء الحرب علي غزة

منعوا امتدادها..النيران تلتهم محتويات شقة الهرم

جيش الاحتلال يعلن تنفيذ غارة على حزب الله بجنوب لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألوانها مبهجة.. إلهام شاهين بإطلالة شبابية تشعل السوشيال ميديا

أثقل من الكلاب.. مصير سار لقطة أثارت الجدل في بريطانيا.. صور

لا تتجاهلها.. علامات تحذيرية عن مخاطر السعال عند الأطفال والكبار

فستان جوبير.. شاهد نداء شرارة في الرياض بإطلالة أنيقة

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ