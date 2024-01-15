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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسى: الاحتلال الإسرائيلى لن يكون قادرًا على فتح جبهات أخرى للحرب

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قال نضال السبع، المحلل السياسي، إنه بعد اغتيال صالح العاروري القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس بالضاحية الجنوبية ببيروت، لم يرد حزب الله بنفس القوة، بالرغم من اشتعال الأزمة بين إسرائيل وحزب الله.

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الأمم المتحدة تطالب بوقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة


وأشار "السبع"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أخفق في قطاع غزة بعد الوصول لـ100 يوم من هجماته الوحشية، لن يكون قادرًا على فتح جبهات أخرى للحرب.

ونوه المحلل السياسي بأن حسن نصرالله تحدث عن عدم وقف إطلاق النار من جنوب لبنان إلا بعد إيقاف القتل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف "السبع" أن مصر تسعى للوصول إلى حل للأزمة الفلسطينية، وهذا يسهم في وقف جبهات الحرب شمالًا وجنوبًا، مؤكدًا أنه لم يكن هناك جهدًا أمريكيًا حقيقيًا لوقف إطلاق النار في غزة.
 

إسرائيل اغتيال صالح العاروري الاحتلال الاسرائيلي إطلاق النار الأمم المتحدة الضاحية الجنوبية الشعب الفلسطيني القاهرة الإخبارية المحلل السياسي وقف إطلاق نار

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