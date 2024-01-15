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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجاملات في التشكيل .. رضا عبد العال يفتح النار على فيتوريا

صدى البلد

نشر الإعلامي محمد فاروق مقطع فيديو لرضا عبد العال، وهو يتحدث عن أسباب تعادل منتخب مصر مع موزمبيق .

وقال رضا عبد العال خلال برنامج البريمو:" تشكيل كله مجاملات ومنتخب مصر مالهوش معالم ".

ويلتقي منتخب مصر مع غانا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية، يوم الخميس 18 يناير 2024.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لـ كأس أمم إفريقيا بجانب غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.


أقيمت المباراة على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بكوت ديفوار في الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2023.

وأبدى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، أسفه على التعادل اليوم الأحد 2-2 مع موزمبيق، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في كوت ديفوار.

وقال فيتوريا، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن منتخب مصر بدأ اللقاء بشكل جيد، وسجل هدفًا مبكرًا، وكان بمقدورهإحراز هدفين آخرين، إذا استغل الفرص التي سنحت له.

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