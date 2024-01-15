عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير دفاع الاحتلال: نجحنا في تفكيك البنية التحتية لحماس بشمال غزة

وزير دفاع دولة الاحتلال
وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت

زعم وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، أن حكومة الاحتلال تخوض حربا ترغب في الانتصار بها، موضحًا: أن "هذه حرب عزيمة وحرب تدمير، وبذلك نستطيع أن ننتصر".

txt

جالانت يعلن انتقال إسرائيل للمرحلة الثالثة من حرب غزة.. وبن غفير يهاجمه

وأضاف جالانت، في كلمة نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "نقول لنتنياهو وجانتس إن هذا وقت الوحدة والشراكة بهدف تحقيق وإنجاز أهداف الحرب من أجل الجميع".

وتابع: "حكومة الطوارئ تسعى لتحقيق النصر ، وخسارة الوحدة يعني انتصار حركة حماس، ويجب أن نسعى إلى تحقيق الوحدة والحفاظ على اللحمة بين الجنود في المعركة والساحة الداخلية".

وذكر: "نجحنا في تفكيك البنية التحتية لحماس في شمال غزة، والجيش يتواصل مع عائلات المخطوفين، وحركة حماس تعرضت لضربة قوية، وهي تحاول اللعب على الوتر الحساس لدى الإسرائيليين وتخوض حربا إرهابية نفسية".
 

جالانت الاحتلال الاسرائيلي البنية التحتية لحماس القاهرة الإخبارية تفكيك البنية التحتية لحماس قناة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

طلب عاجل من محمد النني لـ وزير الرياضة قبل مباراة غانا.. فيديو

أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لـ الزمالك.. من هو؟

شائعة زواج حسين فهمي تتصدر التريند | شاهد حبيبته

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

الذهب عيار 21 يسجل مفاجأة اليوم.. والشعبة توجه نصيحة للمواطنين

أحمد موسى يكشف حقيقة إغلاق مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا.. فيديو

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من وزير دفاع إسرائيل بشأن قرار إنهاء الحرب علي غزة

ترشيحاتنا

وزير الرياضة: يجب الوقوف بجانب أولادنا صلاح واللاعبين.. ولا يجب أن يخذلونا»

8 انفجارات وصواريخ بعيدة.. تفاصيل الهجوم على مطار أربيل في العراق

الإسبانية أيتانا بونماتي تفوز بجائزة أفضل لاعبة في العالم 2023

تعرف على الوظائف المتاحة بمسابقة وزارة العدل 2024 وكيفية التقديم

متحدث التعليم يكشف حقيقة تأجيل الامتحانات بسبب مرض "الجدري المائي"

متحدث التعليم: انتهينا من تطوير مناهج المرحلة الابتدائية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحماية من المضاعفات.. أعراض مرض السكري بجميع أنواعه

كابتن البلاك ستارز يتحدى صلاح.. 4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا

هل الإثنين الأزرق هو اليوم الأكثر كآبة في العام؟.. الخبراء يفجرون مفاجأة

تعتيم على حالته الصحية.. سبب وضع بيومي فؤاد على أجهزة الأكسجين بالمستشفى

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ