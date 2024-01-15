ضحيت بالكثير| تصريحات مفاجأة من مهاجم منتخب مصر حول العروض الاحتراف العربية

اعترف المهاجم الدولي مصطفى محمد، لاعب نادي نانت الفرنسي، بوجود عروض عربية وصلت له خلال الفترة الماضية لكنه رفض الرحيل خلال الانتقالات الماضية.

وتحدث مصطفى محمد عبر قناة "أون تايم سبورتس" عن طموحاته، معلقًا: "وصل لي عروضًا عربية في الفترة الأخيرة لكنني رفضتها".

واستمر مهاجم نانت الفرنسي: "أشعر أنه مازال مبكرًا الاتجاه لهذه الخطوة، أحب أن استمر في أوروبا".

وأضاف مصطفى محمد: "ضحيت بكثير من الأشياء من أجل الاحتراف الأوروبي واللعب في هذا المستوى".

واختتم مصطفى محمد تصريحاته: "لا أفكر في هذه الخطوة من أجل الحصول على مقابل مادي أكبر، ليس هذا هدفي".

ويستعد منتخب مصر لخوض المباراة الثانية له في كأس أمم إفريقيا أمام منتخب غانا يوم الخميس المقبل.

وتعادل الفراعنة في الجولة الأولى أمام منتخب موزمبيق بهدفين لكل فريق مساء أمس، الأحد في افتتاح مشواره في كأس أمم إفريقيا.