تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية.. وكيل لجنة الشئون الدستورية يكشف التفاصيل

كشف النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تفاصيل ومعلومات عن موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وقال إيهاب الطماوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" قانون الإجراءات الجنائية صدر في 1950 ودخلت عليه عدة تعديلات على مدار السنوات الماضية ".

وأضاف إيهاب الطماوي:" في 2014 صدر دستور جديد انحاز للمواطن وعمق مفهوم الحقوق والحريات العامة ".

وتابع إيهاب الطماوي :" يجب أن تكون أحكام الجنايات لها مجال للطعن بالاستئناف"، مضيفا:" أنجزنا حوالي 90 % من مواد قانون متكامل للإجراءات الجنائية يواكب العصر ويحقق طموحات المواطنين ".

واكمل إيهاب الطماوي :" أصبح هناك مجال لاستئناف أحكام الجنايات في التعديلات الأخيرة على القانون، كما تم ضبط عدد من المواد المرتبطة بالضبط وتفتيش المنازل ".