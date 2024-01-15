رياضة النواب تناقش دعم عدد من مراكز الشباب بمحافظة البحيرة

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بمحافظة البحيرة، عن عدم وجود أسوار حول مراكز الشباب، ونقص كبير في المستلزمات الرياضية، مما ينقل عائق أمام الشباب في ممارسة الرياضة .

جاء ذلك بحضور اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب ، ومحمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بوزارة الشباب والرياضة.

وبدأت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب/ أحمد العرجاوي، بشأن عدم وصول الأجهزة والمستلزمات المنصرفة لبعض مراكز الشباب بمحافظة البحيرة، مؤكدا أن بعض مراكز الشباب بالمحافظة لم تتسلم الأجهزة والمستلزمات الرياضية المنصرفة لها، منها على سبيل المثال مركز شباب الدسانسة، وكوم القناطر.

وأشار إلى عدم إقامة مراكز الشباب بالقرب التي تم توفير أراضي بها وهى مراكز أنور المفتى، الغابة، كوم سيف، بلقطر الغربية، محلة كيل.

وعقب ابراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة ردًا على موضوع طلب الإحاطة أنه فيما يخص مركز شباب كوم القناطر: ضمن مبادرة "حياة كريمة" وجاري التوريد وفقاً للخطة وبالتنسيق مع وزارة التخطيط.

بالنسبة لمركز شباب الدسانسة: تم تطوير المركز ضمن مبادرة الإسكان والتعمير وجاري التعاقد مع الجهات لاستكمال التوريد.

وأكد أنه فيما يخص مراكز شباب (أبو كبارية – السلام – الصالحية – بطورس – سحل البلد – النخلة البحرية) تم ادراجهم ضمن مبادرة "حياة كريمة" وقد تم الانتهاء منها.

وفيما يخص مركزي شباب الغابة وأنور المفتي تم إدراجهم ضمن خطة الوزارة 2024/2025.

فيما يخص مركزي شباب بلقطر الغربية وكوم سيف: تم إلغاء إشهارهم ودمجهم إلى أقرب مركز شباب،خاصة لا توجد أرض مخصصة لهما حتى تاريخه.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب/ هشام سعيد الجاهل، بشأن توقف الأعمال في ملاعب بعض مراكز الشباب بالدائرة الرابعة بمحافظة البحيرة.

وأشار إلى أنه تقدم بالطلب بدور الانعقاد السابق بشأن توقف الأعمال في ملاعب مراكز شباب الحماد، فزارة، ديروط منذ عدة أشهر رغم الانتهاء من جزء كبير من الأعمال ومخاطبة وزارة الشباب والرياضة عدة مرات في هذا الشأن.

من جانبه رد إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة) على موضوع طلب الإحاطة أنه بالنسبة لمركز شباب الحماد: تم الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد الملعب النجيل الصناعي وفيما يخص ملاعب مركز شباب (فزازة – ديروط): مدرجة بخطة الوزارة المركزية وتم مخاطبة الجهة المنفذة لسرعة استكمال الأعمال.

واستكلمت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب/ أحمد حلمي الشيشيني، بشأن عدم إنشاء أسوار لمراكز شباب كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حيث أشار سيادته إلى حاجة الكثير من مراكز شباب مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة إلى إنشاء مباني إدارية وأسوار، موضحًا أنه قد تمت موافقة وزارة الشباب والرياضة منذ دور الانعقاد الأول على تنفيذ تلك الإنشاءات ولم يتم التنفيذ حتى الآن.

وعقب إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة ردا على موضوع طلب الإحاطة بأنه تم الانتهاء من عدة مشروعات في مراكز شباب كوم حمادة منها استكمال مدرجات وإحلال وتجديد الملعب القانوني لمركز شباب مدينة كوم حمادة - تطوير مراكز شباب (بيبان – النقيدي) ضمن مشروع مراكب النجاة - إحلال وتجديد ملعب النجيل الصناعي لمركز شباب بريم).

وأشار إلى أنه تم إدراج مراكز شباب كوم حمادة ضمن خطة الوزارة للعام المالي 2024/2025 إدراج إنشاء ملعب نجيل صناعي لمراكز شباب (أمل الحدين – منشأة ابورايه -زاوية البحر) - إدراج إحلال وتجديد ملاعب النجيل الصناعي لمراكز شباب (واقد – كفر بولين) - إدراج مباني مراكز الشباب (أبسوم الغربية – البلاكوس) ).

وأكد أنه تمت مخاطبة مساعد الوزير للتسويق والشئون التجارية بشأن طرح الفرص الاستثمارية بالمركز الإداري بكوم حمادة، كما تم إرسال خطاب للبنك الأهلي لمعاينة مراكز الشباب بمحافظة البحيرة لإمكانية تركيب ماكينات صراف آلي.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن إقامة مركز شباب بقرية حرقان مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، حيث أوضح سيادته بأنه يوجد قطعة أرض فضاء مساحتها 1734 متر تقريباً وتم معاينتها من قبل مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بتاريخ 31/8/2023 ورأت اللجنة صلاحية الموقع لإقامة المركز المذكور،.

وطالب بالموافقة على تخصيص هذه المساحة أو تأجيرها بسعر رمزي لمدة عشرين عام لصالح وزارة الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب لخدمة الشباب بهذه المنطقة والمناطق المجاورة.

ومن جانبه قال محمد عبد النبى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية أنه لا يوجد مانع من إقامة مركز شباب بقرية حرقان مركز المحمودية بمحافظة البحيرة فور الانتهاء من التخصيص أو الايجار لمدة 99 عاما، وطرح انشاء مركز الشباب بنظام حق الانتفاع واستثمار الملاعب فقط.

وبناء على ما دار من مناقشات فقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من مديرية الشباب والرياضة والصرف والطرق لمعاينة وتوفير قطعة ارض بديلة لإنشاء مركز الشباب وإفادة اللجنة بما تم خلال المعاينة.