العراق يتخطى إندونيسيا بثلاثية في أمم آسيا

حقق المنتخب العراقي الفوز على نظيره الإندونيسي بنتيجة 3 - 1، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد أحمد بن علي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا قطر 2023، التي تستمر حتى 10 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

وسجل أهداف المباراة مهند علي في الدقيقة 17، وأسامة رشيد في الدقيقة 45+7، وأيمن حسين في الدقيقة 75 للعراق، فيما سجل هدف إندونيسيا الوحيد مارسيلينو فيردينان في الدقيقة 37.

وبهذا الفوز حصد المنتخب العراقي أول 3 نقاط، فيما بقي رصيد منتخب إندونيسيا بلا نقاط.

وتصدرت اليابان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام العراق، في حين بقي رصيد فيتنام وإندونيسيا خاليا من النقاط.

وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب منتخب العراق أمير العماري.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الجمعة 19 يناير الجاري، حيث يلتقي العراق مع اليابان، وفيتنام مع إندونيسيا.

ويتأهل إلى دور الـ 16 أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

ويشارك المنتخب العراقي في كأس آسيا للمرة العاشرة في تاريخه، حيث ظهر للمرة الأولى عام 1972 في تايلاند، ومنذ نسخة عام 1996 لم يغب عن النهائيات، وكان إنجازه الأبرز التتويج باللقب عام 2007 في البطولة التي أقيمت في 4 دول تايلاند وإندونيسيا وفيتنام وماليزيا، فيما يشارك منتخب إندونيسيا للمرة الخامسة في البطولة القارية، ويسعى لتخطي مرحلة دور المجموعات والوصول للأدوار الإقصائية.

وخلال مشاركاته الأربع السابقة بكأس آسيا، ودع المنتخب الإندونيسي المنافسات من الدور الأول.