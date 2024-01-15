العودة إلى البنتاجون.. أول تعليق لوزير الدفاع الأمريكي بعد خروجه من المستشفى

خرج وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في وقت سابق من اليوم الاثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ من المستشفى التي كان يتلقى فيها العلاج من مرض سرطان البروستاتا.

وأصدر وزير الدفاع الأمريكي بيانا أكد فيه امتنانه للرعاية الممتازة التي تلقاها في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، معربا عن شكره للأطباء المتميزين وطاقم التمريض على احترافيتهم ودعمهم الرائع، وكذلك جميع التمنيات الطيبة التي تلقيتها بالشفاء العاجل.

وأضاف أوستن بحسب البيان الصادر من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون": والآن، بينما أواصل التعافي وأداء واجباتي من المنزل، فإنني أتطلع إلى التعافي تمامًا والعودة في أسرع وقت ممكن إلى البنتاجون".

وخرج أوستن من المستشفى، بعد أن أمضى أسبوعين هناك لعلاج مضاعفات الجراحة لسرطان البروستاتا الذي أخفاه عن كبار قادة إدارة بايدن وموظفيها لأسابيع، ومن المتوقع أن يعمل من المنزل أثناء تعافيه.

وأدخل أوستن (70 عاما) إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في 22 ديسمبر وخضع لعملية جراحية لعلاج السرطان الذي تم اكتشافه في وقت سابق من الشهر خلال فحص روتيني، وعاني من مضاعفات الإجراء الطبي بعد أسبوع وتم نقله إلى المستشفى في 1 يناير وأدخل إلى العناية المركزة.