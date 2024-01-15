جوارديولا يحصد جائزة أفضل مدرب في العالم

حصد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، جائزة أفضل مدرب في العالم لسنة 2023، خلال حفل جوائز "ذا بيست" الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مساء الإثنين في العاصمة الإنجليزية لندن.

تفوق جوارديولا في سباق الجائزة، على مدرب إنتر ميلان سيموني إنزاجي، ومدرب نابولي السابق والمنتخب الإيطالي الحالي لوتشيانو سباليتي.

ولم يكن اختيار جوارديولا مفاجئا، بعدما قاد مانشستر سيتي، للفوز بثلاثية تاريخية الموسم الماضي (الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا)، كما أنه فاز معه بكأس السوبر الأوروبي في أغسطس الماضي.



ويعتبر جوارديولا أيضا، أول مدرب في التاريخ يفوز بثلاثية ألقاب الدوري والكأس ودوري الأبطال مرتين، بعدما سبق له قيادة برشلونة بهذا الإنجاز في العام 2009.



وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها جوارديولا بالجائزة بمسماها الحالي (جائزة الأفضل)، بعدما ظهر اسمه في قائمة المرشحين النهائية 3 مرات سابقة في الأعوام 2019 و2021 و2022.

