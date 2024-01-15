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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: تطوير المناطق العشوائية وتحويلها إلى حضارية على رأس الأولويات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، أن تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة وتحويلها إلى مناطق حضارية وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين، يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ مساء اليوم/الإثنين/ أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعمارات أوقاف العجيزي بحي أول طنطا.

وقال المحافظ خلال جولته إنه لا مكان للعشوائيات ولا للمناطق غير المخططة في الجمهورية الجديدة، موضحا أنه جاري رفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتركيب الإنترلوك وعمل بالدورات وأحواض زرع.

وأشار إلى أنه جرى توفير سكن ملائم للمواطنين مع العمل على تحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة.
 

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