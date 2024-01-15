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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: أمل مصر زيادة أعداد المحترفين في أندية أوروبا

صدى البلد

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة منشورا مؤسفا  بشأن آمال مصر الكروية عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : أمل مصر  الكروي  هو زيادة أعداد المحترفين المصريين في أندية أوروبا .

وتعادل منتخب مصر مساء أمس، الأحد، أمام منتخب موزمبيق في أولى جولات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك على استاد فيليكس هوفويت بوينجي.

من المقرر أن يواجه منتخب مصر منتخب غانا في المباراة التالية ضمن المجموعة الثانية.

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا:

يتلقي المنتخب المصري نظيره الغاني يوم الخميس المقبل، 18 يناير الجاري، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة: ستكون قناة beIN SPORTS هي القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وغانا، حيث تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.
 

تصريحات فرج عامر اندية افرقيا منتخب مصر لاعبين مصريين

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