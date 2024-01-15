محامو جنوب أفريقيا يعدون دعوى قضائية ضد أمريكا وبريطانيا في "العدل الدولية"

أفادت وسائل إعلام أن محامين من جنوب إفريقيا يعدون دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في محكمة العدل الدولية، متهمين إياهما بالتواطؤ في جرائم الحرب المزعومة التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وقال المحامي الجنوب إفريقي ويكوس فان رينسبورج إنه "يجب الآن محاسبة الولايات المتحدة على الجرائم التي ارتكبتها، الولايات المتحدة مشغولة بإنفاق المزيد من الأموال والمزيد من الموارد للسماح لإسرائيل بارتكاب الجرائم"، مضيفا "لا أحد يقول توقف، لقد طفح الكيل"، بحسب ما أوردته شبكة "سبوتنيك" الروسية.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أجرى المحامي الجنوب إفريقي رينسبورج، الذي يقود المبادرة، مراسلات نشطة مع مختلف الدول ومحكمة العدل الدولية، معربا عن مطالبته القوية بمحاكمة إسرائيل ومؤيديها.

وبحسب ما ورد انضم حوالي 50 محاميًا من جنوب إفريقيا إلى رينسبورج بينما يراقب العالم التقدم في جلسات الاستماع بشأن قضية محكمة العدل الدولية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والتي تم رفعها في 29 ديسمبر.

وقال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، اليوم الاثنين، إن جنوب أفريقيا جمعت "أدلة مقنعة" بشأن القضية، وإن موقف البلاد في محكمة العدل الدولية "قوي للغاية".

وفي الأسبوع الماضي، عقدت جلستان في محكمة العدل الدولية بشأن قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية المزعومة في غزة.