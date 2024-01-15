أسامة كمال: تحاك مخططات شيطانية ضد مصر بقوة ونستطيع العبور من الأزمة

أكد الإعلامي أسامة كمال، أنه يرى ما يحاك ضد مصر بشكل قوي ومستمر وهناك مخططات شيطانية لتدوير أفكار الترحيل والتهجير إلى سيناء والزج باسم مصر في قضية محكمة العدل الدولية والتسبب في ايرادات قناة السويس وارتدادات حرب اسرائيل على مصر.

وأوضح أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، اليوم الاثنين، أنه بمنتهى الأمانة الحكومة وقعت في كمين المخططات خلال السنوات الماضية، قائلا: "الحكومة أعطت الفرصة للي شغال عليها أنه يوصل لمراده أو يقرب من الوصول لمراده".

وتابع: لا أحد يساعدنا، وتعرضنا للخداع بدخول الأموال الساخنة وكلام "أننا معجزة اقتصادية" وكان علينا أن ننتبه، مؤكدا أننا استيقظنا في وقت متأخر ولكن نستطيع العبور من الأزمة التي نعيشها خلال الفترة الحالية.

واستكمل: "مصر أكلت العالم قرون واستضافت أهل الدنيا من فجر التاريخ لأنها أم الدنيا وعلمت نصف الدنيا، المؤامرة ضد مصر مستمرة وسيعودون بأشكال مختلفة وأساليب مختلفة"، وأشار إلى أن بلدنا بها الكثير من الخير ولكنها تحتاج إلى إدارة الموارد والبشر بمنتهى الكفاءة.

حيرة المواطن في الكلام عن المؤامرات مشروعه خاصة في ظل وجود مساعدات

وتحدث أسامة كمال، عن أن حيرة المواطن في الكلام عن المؤامرات مشروعه خاصة في ظل وجود مساعدات واستثمارات، مشددًا على أن الحكومة وقعت في كمين المخططات خلال السنوات الأخيرة وأعطت فرصة لمن يعمل ضدنا بالوصول لمراده.