البرازيل تحصد جائزة فيفا ذا بيست للعب النظيف في 2023

حصد منتخب البرازيل للرجال جائزة فيفا للعب النظيف في 2023، وذلك خلال حفل جوائز "الأفضل" في عام 2023 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في العاصمة البريطانية لندن.

وجاءت التشكيلة المثالية للكرة النسائية لسنة 2023 كالتالي:

حراسة المرمى: مارى إيربس

خط الدفاع

لوسي برونز - أليكس جرين وود - اولجا كارموني

خط الوسط اتانا بونمتي - كيير والش - إيلا توون - أليسيا روسو

خط الهجوم

أليكس مورجن - سام كير

كما أعلن في الحفل عن التشكيل المثالي للرجال في 2023.

وجاءت التشكيلة المثالية لسنة 2023 كالتالي:



حراسة المرمى

تيبو كورتوا

خط الدفاع

جون ستونز - كايل ووكر - روبن دياز -

خط الوسط

فرناندو سيلفا - جود بيلينجهام - كيفن دي بروين -

خط الهجوم

إيرلينيج هالاند - كيليان مبابي - ليونيل ميسي - فينيسيوس جونيور

جوائز الأفضل "The Best" تقدم سنويا تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبدأ تقديمها في 2016 بعد الانفصال عن مجلة "فرانس فوتبول" في تقديم جائزة الكرة الذهبية، ليحققها كريستيانو رونالدو في أول نسخة.

وفي العالم الماضي، 2022، حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي على جائزة أفضل لاعب في العالم، كما فازت نجمة برشلونة أليكسيا بوتياس الجائزة ذاتها في الفئة النسائية.

ومن المقرر أن يتم توزيع 7 جوائز في حفل الأفضل مساء اليوم الإثنين، بواقع أفضل لاعب (رجال - سيدات)، أفضل حارس مرمى (رجال - سيدات)، أفضل مدرب (رجال - سيدات)، بجانب جائزة بوشكاش لأفضل هدف.

ويتنافس على الجائزة الأبرز (أفضل لاعب) كل من ليونيل ميسي وكيليان مبابي وإيرلينج هالاند.

طريقة التصويت



يتم اختيار الفائز بجائزة الفيفا "الأفضل" من خلال 4 طرق للتصويت بنسبة 25% لكل واحدة، على أن يتم اختيار كل جهة من الأربعة للثلاثي الأفضل من وجهة نظره، يحصل صاحب المركز الأول في كل ترشيح على 5 نقاط، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 3 نقاط، ويحصل المركز الثالث على نقطة واحدة فقط.



الربع الأول يكون عن طريق اختيار الجماهير عبر استفتاء بموقع الفيفا الرسمي، حيث يتم الدخول لموقع الفيفا واختيار أفضل لاعب وصاحب المركز الثاني والثالث، وأفضل مدرب وصاحب المركز الثاني والثالث وبنفس الطريقة لبقية فئات الجائزة التي تتم بالتصويت.



الربع الثاني يكون عبر تصويت مدربي منتخبات العالم، أما الربع الثالث تحسب من تصويت اللاعبين قادة المنتخبات، وأخيرا الربع الأخير يكون بتصويت مجموعة من الإعلاميين من كل دول العالم، ثم يتم تجميع كل الأصوات بالنسب المحددة من الاتحاد الدولي لاختيار أعلى ثلاث ومن ثم الإعلان عن الفائز في حفل الجائزة.

