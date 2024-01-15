محافظ الأقصر يناقش تنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم /الاثنين/، اجتماعا تنسيقيا؛ لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، وتذليل المصاعب التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية؛ لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة التعديات عليها.

جاء ذلك بحضور محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، ورؤساء ونواب المراكز والمدن، ومسئولي جهات الولاية، وكافة الجهات المعنية.

ووجه محافظ الأقصر بضرورة التنسيق المسبق والتعاون الكامل بين كافة الجهات للإعداد والتجهيز لانطلاق الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء مخالفات البناء أو المخالفات الزراعية، والتي ستنطلق مرحلتها الأولى في 27 يناير الجاري وحتى 16 فبراير القادم، بحيث يتم إدراج مختلف الحالات بشكل دقيق لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه، في ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف.

وأشار إلى أنه من المقرر انطلاق الموجة الـ22 التي تستهدف تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات على أراضي جهات الولاية المختلفة (وحدات محلية، وري، وسكة حديد، وأوقاف، وآثار، وأراضي زراعية) وغيرها من جهات الولاية الأخرى.

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