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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: أحداث البحر الأحمر وإثيوبيا والسودان وليبيا تكشف استهدافنا 100%

السودان
السودان

أكد الكاتب الصحفي علي السيد، أن هناك حدة شديد ضد مصر حينما تصنع مشروعها النهضوي وكانت العقبات تأتي من جميع الاتجاهات، قائلا: "من عصر محمد علي مرورًا بمشروع عبد الناصر والرئيس السيسي كان هناك محاولات لضرب المشروعات التنموية".

وأوضح "السيد"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "مساء دي أم سي"، مع الاعلامي اسامة كمال، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن هناك من يرى أن مصر عندما تقف على قدميها تشكل خطورة وعندما يكون لها مشروعها الاقتصاد تشكل خطورة ايضًا، مؤكدا أن مصر لم تكن في أي وقت إلا حامية لحقوقها ولا تتدخل في شئون الآخرين.

مصر لا تساعد طرف على حساب طرف أخر

وأضاف أن مصر لا تساعد طرف على حساب طرف أخر، مؤكدًا أن ادعاءات إسرائيل الأخيرة بأن مصر تمنع وصول المساعدات كذب وهذا لم يحدث، وهناك تخطيط ضد مصر والشعب المصري تحمل الكثير من الصعوبات وواجهة.

وأوضح علي السيد، أن الشعب تحمل ظروف شديدة القسوة وكانت مصر قادرة على الاستمرار والحروب، وما يحاك ضد مصر في البحر الأحمر وسد إثيوبيا وما يحدث في السودان وليبيا تشعر أن النقطة في المنتصف هي مصر ويكشف أننا مستهدفين 100%.

 

الرئيس السيسي مصر المشروعات التنموية اثيوبيا إسرائيل مشروع عبد الناصر

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