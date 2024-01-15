استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة 20 آخرين في قصف إسرائيلي لمنزلين بـ غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، باستشهاد 12 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين في قصف إسرائيلي لمنزلين بشمال شرق رفح بقطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين، منذ بدء هجوم الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة في غزة إنه تم استشهاد 24100 فلسطيني، وإصابة 60834 آخرين منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجـ زرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 132 شهيدا و252 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.