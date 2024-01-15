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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة 20 آخرين في قصف إسرائيلي لمنزلين بـ غزة

قطاع غزة - أرشيفية
قطاع غزة - أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، باستشهاد 12 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين في قصف إسرائيلي لمنزلين بشمال شرق رفح بقطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين، منذ بدء هجوم الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة في غزة إنه تم استشهاد 24100 فلسطيني، وإصابة 60834 آخرين منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجـ زرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 132 شهيدا و252 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

غزة رفح الاحتلال الاسرائيلي

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