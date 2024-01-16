عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن | مخرج شهير يبكى على الهواء بعد انفصاله عن زوجته .. خالد عليش يتهم طليقته بـ ابتزازه

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن خالد عليش وعنبر:

بنتي دفعت التمن.. مخرج شهير يبكى على الهواء بعد انفصاله عن زوجته

حلّ الفنان والمخرج السوري سيف الدين سبيعي ، ضيفاً على برنامج "كتاب الشهرة"، وتحدث خلال الحلقة عن طفولته والمراحل التي غيّرت مفهومه للحياة، كما تطرّق إلى حياته العاطفية بعد انفصاله عن زوجته الفنانة سلافة معمار وتأثير هذا الطلاق في ابنتهما.

حسبي الله ونعم الوكيل".. خالد عليش يتهم طليقته بـ ابتزازه

كشف الإعلامي خالد عليش، عن تفاصيل تعرضه للابتزاز من طليقته، موضحا أنها تطالبه بسداد العديد من الأموال والنفقة على ابنته بشكل مبالغ فيه ـ حسب قوله ـ، مؤكدا التزامه بسداد كافة مستحقات ابنته إلا أنه فوجئ بابتزاز طليقته الدائم له.

الفنانة عنبر تكشف حقيقة طرد أشرف زكي لها في النقابة

تحدثت الفنانة عنبر، عن سبب غيابها بالساحة الفنية لمدة 4 سنوات، قائلة إن الأمر لم يكن لها يد فيه، فهي فنانة موهوبة ولها تاريخ فني كبير، وتجيد تقديم الدور بشكل جيد.

ليلى علوي: تدربت على آلة الدرامز من أجل فيلم مقسوم


أعربت الفنانة ليلى علوى، عن سعادتها بعرض فيلم مقسوم وذلك أثناء تواجدها بالعرض الخاص للفيلم داخل إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

طلب عاجل من محمد النني لـ وزير الرياضة قبل مباراة غانا.. فيديو

أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لـ الزمالك.. من هو؟

شائعة زواج حسين فهمي تتصدر التريند | شاهد حبيبته

الذهب عيار 21 يسجل مفاجأة اليوم.. والشعبة توجه نصيحة للمواطنين

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

أحمد موسى يكشف حقيقة إغلاق مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا.. فيديو

أحمد حسن يعلن خبرا صادما لنجم الزمالك

ترشيحاتنا

هل تجب الزكاة على الذهب إذا كان للزينة.. دار الإفتاء تحسم الجدل

القوات المصرية تحبط تهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل وتضبط 6 مهربين

مجلس نقابة الصحفيين يدعم جهود الدولة لزيادة المساعدات للشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار

رسالة نارية من مجدي عبد الغني للاعبي منتخب مصر

يسري عبد الله: المؤسسات الثقافية تسيطر عليها الشللية وتفتقد للرؤية العميقة

المفاجآت مستمرة| الجزائر تسقط في فخ التعادل أمام أنجولا بكاس الأمم الإفريقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد دخول بيومي فؤاد المستشفى .. انتبه لأعراض مرضه

للحماية من المضاعفات.. أعراض مرض السكري بجميع أنواعه

كابتن البلاك ستارز يتحدى صلاح.. 4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا

هل الإثنين الأزرق هو اليوم الأكثر كآبة في العام؟.. الخبراء يفجرون مفاجأة

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ