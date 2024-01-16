أخبار الفن | مخرج شهير يبكى على الهواء بعد انفصاله عن زوجته .. خالد عليش يتهم طليقته بـ ابتزازه

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن خالد عليش وعنبر:

حلّ الفنان والمخرج السوري سيف الدين سبيعي ، ضيفاً على برنامج "كتاب الشهرة"، وتحدث خلال الحلقة عن طفولته والمراحل التي غيّرت مفهومه للحياة، كما تطرّق إلى حياته العاطفية بعد انفصاله عن زوجته الفنانة سلافة معمار وتأثير هذا الطلاق في ابنتهما.

كشف الإعلامي خالد عليش، عن تفاصيل تعرضه للابتزاز من طليقته، موضحا أنها تطالبه بسداد العديد من الأموال والنفقة على ابنته بشكل مبالغ فيه ـ حسب قوله ـ، مؤكدا التزامه بسداد كافة مستحقات ابنته إلا أنه فوجئ بابتزاز طليقته الدائم له.

تحدثت الفنانة عنبر، عن سبب غيابها بالساحة الفنية لمدة 4 سنوات، قائلة إن الأمر لم يكن لها يد فيه، فهي فنانة موهوبة ولها تاريخ فني كبير، وتجيد تقديم الدور بشكل جيد.



أعربت الفنانة ليلى علوى، عن سعادتها بعرض فيلم مقسوم وذلك أثناء تواجدها بالعرض الخاص للفيلم داخل إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.