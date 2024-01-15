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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة التحرير الفلسطينية وفرنسا تناقشان التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية

صدى البلد

ناقش أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الإثنين، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، إيمانويل بون، التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية.

أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن الشيخ التقى في مكتبه برام الله، بالوفد الفرنسي برئاسة بون، وأكد المسئول الفرنسي موقف بلاده الداعم لمسار سياسي يؤدي إلى قيام دولة فلسطين المستقلة، على أساس حل الدولتين وفق الشرعية الدولية.

وأضافت "وفا" أن الجانبين تطرقا إلى آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والإقليمية والدولية، وسبل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الدموية والكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ورفض الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التصعيدية الخطيرة في الضفة الغربية.

المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي منظمة التحرير الفلسطينية الضفة الغربية التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية

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