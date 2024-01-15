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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

د.طارق فهمي: الإعلام الإسرائيلي فوضوي ويريد استمرار الحرب

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن المحكمة الجنائية الدولية، معنية بمحاكمة الأشخاص، وأن هناك مذكرات توقيف صدرت من قبل لمسؤولين إسرائيليين سابقين، مشيرًا إلى أن التدابير والإجراءات التي ستصدر عن محكمة العدل الدولية، ستكون هامة جدًا.

وأضاف، خلال مشاركته في صالون التنسيقية "100 يوم من العدوان على غزة"، أن جزء من محاولة استهداف مصر والزج باسمها في محكمة العدل الدولية، هو ناتج عن إشراك مصر للعالم في البحث عن حل للقضية الفلسطينية.

وأكد الدكتور طارق فهمي، على أن قطاع غزة لم يعد صالح للحياة، حتى لو حدث وقف لإطلاق النار، مشيرًا إلى أن الإعلام الإسرائيلي فوضوي وموجه للداخل الإسرائيلي، وهدفه التحدث للداخل.

وأوضح أن الجمهور الإسرائيلي جمهور متطرف، يريد استمرار الحرب، موضحًا أن مصر مطالبة دوما بالاشتباك فيما يطرحه الجانب الأخر، لتوضحيح الحقائق.

وأشار إلى أننا سندخل مرحلة من السيناريوهات، متعلقة بالترتيبات الأمنية، التي سيكون لها تأثيرات على المنطقة كلها، مؤكدًا على أن الإدارة الأمريكية متواطئة مع ما يحدث.

وتابع أن ارتدادات حرب غزة، سيكون لها تأثيرات على الإقليم، موضحًا أنه لن تكون هناك دولة بمنأى عن تأثيرات ما يحدث في قطاع غزة.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من؛ السفير حسين هريدي، مدير إدارة إسرائيل في الخارجية المصرية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أحمد الخطيب، رئيس القطاع الثقافي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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