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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المسلماني: الاحتلال دمر أكثر من 400.000 منزل وأسقط 22 ألف شهيد في غزة

الاعلامي أحمد المسلماني
الاعلامي أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني إن  الحرب الإسرائيلية الإجرامية على قطاع غزة، أسفرت عن تدمير أكتر من 400 ألف منزل، وسقوط أكثر من 22 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، مشيرا إلى أنه لا وجود للكهرباء ولا للصرف الصحي ولا المزارع، فالاحتلال يدمر البشر والحجر؛ حتى تصبح غزة منطقة قاحلة لا يستطيع العيش فيها.

وأضاف أحمد المسلماني خلال برنامجه الطبعة الأولى، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، أن سيناريو تهجير الفلسطينين، مهما توفرت له من أسباب القوة والدعم داخل وخارج إسرائيل؛ إلا أن مصير هذا السيناريو هو الهزيمة.

وأشار أحمد المسلماني إلى أن الضمير العالمي الذي أفاق، استمر وصولا إلى عام 2024، ودولة جنوب إفريقيا الشقيقة، قامت بدور كبير حدا لنصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فقد ذهبت جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، ورفعت دعوى قضائية ضد إسرائيل، تتهمها بالإبادة الجماعية.

الحرب الإسرائيلية الإجرامية تهجير الفلسطينين جنوب افريقيا محكمة العدل الدولية احمد المسلماني

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