100 يوم من العدوان.. ما فعلته إسرائيل جعل القضية الفلسطينية محل اهتمام أجيال شابة

قال السفير حسين هريدي، مدير إدارة إسرائيل في الخارجية المصرية ومساعد وزير الخارجية الأسبق،

إن القضية الفلسطينية، هي محل اهتمام مصري، مؤكدا على أن ما فعلته إسرائيل من عدوان غاشم على غزة وجرائم ومجازر وحشية وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، جعل القضية الفلسطينية، محل اهتمام أجيال شابة من المصريين.

100 يوم من العدوان على غزة



وأضاف - خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "100 يوم من العدوان على غزة"- أن ما تفعله إسرائيل حاليا، تأكيد لوصفها بالكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن إسرائيل تجسيد واقعي للحلم الصهيوني.

وأوضح هريدي، أن إسرائيل دولة، غير معترف بحدودها، مشيرا إلى أنه في المستقبل، سنواجه ضغوطاً للاعتراف بحدود إسرائيل.

كما أوضح أن العام الجاري، عام حرج للغاية، لأنه عام الانتخابات الأمريكية، مؤكداً على أن ما تفعله إسرائيل حاليا، أصبح مصدرًا للمزايدة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على حساب القضية الفلسطينية.