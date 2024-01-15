أنا هنا لتسجيل الأهداف.. تصريحات نارية لمهاجم الأهلي الجديد

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات مهاجم الأهلي وسام أبو علي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب احمد حسن: وسام أبوعلي مهاجم الأهلي .

- مفاوضات الأهلي بدأت منذ شهر عن طريق وكيل أعمالي، الذي أبلغني بوجود رغبة من جانب الأهلي في ضمي.. ووافقت على الفور، خصوصا بعدما شاهدت جمهور الأهلي، أريد أن ألعب أمام 70 ألف مشجع أهلاوي.. وارفع علم فلـ سطين..

• علمت أن كولر شاهد مبارياتي في سيريس وأعجب بالمستوى الذي أقدمه في خط الهجوم، ولكن جئت إلى هنا من أجل تسجيل الأهداف وتحقيق البطولات، لكن أشكر كولر على رغبته في التعاقد معي وأتمنى أن أظهر بمستوى جيد.

- أقول لجمهور الأهلي أنا سعيد هنا وأنا اصبحت أهلاوي، ومن اليوم سأعطي 100% في الملعب، وإن شاء الله نتوج بكل البطولات.

وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، شارك اليوم في التدريبات الجماعية ‏للأهلي، بعد الإعلان رسميًّا عن التعاقد معه لمدة أربع سنوات ونصف السنة، قادمًا من نادي ‏سيريوس السويدي.‏

وحرص الجهاز الفني ولاعبو الأهلي على الترحيب بالمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، في ‏ظهوره الأول بالتدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة ‏الراحة التي حصل عليها الفريق.‏

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة «الأهلي لكرة القدم» ‏عن التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب نادي سيريوس السويدي لمدة أربع ‏سنوات ونصف السنة.

وقام توفيق بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب إلى ‏صفوف الفريق، بعد الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على ‏الكرة.‏