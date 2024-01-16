مؤسس حوار مجتمعي تربوي تشيد باهتمام التعليم بشكاوى امتحانات أبنائنا في الخارج

أعلن جروب حوار مجتمعي تربوي في بيان له عن نجاحه في حل ازمة امتحانات ابناؤنا في الخارج اليوم ، من خلال تواصله مع وزارة التربية والتعليم ، وتوصيل شكاوى أولياء الأمور لها .

وقال جروب حوار مجتمعي تربوي في بيان له : نحرص دائما علي حل المشكلات التعليمية التي تخص الطلبة و اولياء الامور .

وأشادت منى أبو غالي مؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي بسرعة أستجابة وزارة التربية والتعليم لكافة المطالب التي تم طرحها على الجروب لحل أزمة امتحانات ابناؤنا في الخارج اليوم .

وأضاف جروب حوار مجتمعي تربوي : اليوم تلقينا العديد من الشكاوي بخصوص امتحانات ابناؤنا في الخارج ملخصها عدم امكانية رفع الإجابات للموقع ، بسبب ان حسابات أولياء الأمور متوقفة ومحظورة علي منصة الرفع للإمتحانات

و بسبب اختلاف التوقيت في بعض الدول مثلا الولايات المتحدة الأمريكية عن دول الخليج و خلافه ، و قام مشكورا بالرد المتحدث الرسمي للوزارة شادي زلطة موضحا أن الوزارة أتاحت على المنصة الدعم الفنى اللازم للحسابات الرسمية لأولياء الأمور اللى تم إنشاؤها ليهم على (OFFICE365) وبالتالى لا يوجد أي مشكلة

وأوضح جروب حوار مجتمعي تربوي ، أن المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم أكد ايضا أنه بالنسبة لرفع الامتحانات على المنصة فكل امتحان متاح تحميله ورفع الاجابة لمدة ٢٤ ساعة من ١٢ صباحا ل١٢ مساء واعتقد دي مدة كافية جدا: من ١٢ صباحا ولمدة ٢٤ ساعة لحد ١٢ بليل تاني يوم



واوضح جروب جوار مجتمعي تربوي ، أنه بالاضافة لذلك ، استجابت وزارة التربية والتعليم لمطالب مسئولي الجروب بإعادة اتاحة فرصة لأولياء امور ابناؤنا ف الخارج و ليكن بعد انتهاء الامتحانات بناء على مجموعة شكاوى وصلت للجروب من أولياء أمور ، ووجود منصة الكترونية يتفاعل معها اولياء الامور و الطلبه لحل مشاكلهم ، حيث تقرر تحقيق ذلك بعد انتهاء الامتحانات ليتم اعاده رفع المواد لمن لم يستطع رفعها من قبل ، و توفير منصة إلكترونية لإستقبال شكاوى امتحانات ابناؤنا في الخارج

وكان قد شكا أولياء أمور الطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج من وجود أزمة في رفع إجابات الطلاب على امتحانات أبناؤنا في الخارج على المنصة الالكترونية.

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حيث قال أولياء أمور الطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج في استغاثات عبر جروب حوار مجتمعي تربوي : لليوم الثالث على التوالي في امتحانات أبناؤنا بالخارج ، الطلاب لم يستطيعوا رفع اجاباتهم على المنصة الالكترونية ، بسبب ان حسابات اولياء الأمور متوقفة ومحظورة علي منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج.