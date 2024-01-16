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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة المنتخب الأولمبي تصل الإمارات للمشاركة في دورة دبي الدولية الودية

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي

وصلت بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم إلى دبي؛ للمشاركة في دورة دبي الدولية الودية، وخلد اللاعبون للراحة مباشرة بعد رحلة طيران استمرت نحو 4 ساعات، على أن يتدرب الفريق اليوم الثلاثاء.

وكان فى استقبال البعثة وفد من السفارة المصرية فى دبي، وقاموا بتذليل كافة العقبات.

وتأتي البطولة ضمن استعدادات المنتخب للتواجد القوي فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وضمت البعثة كل من: محمد بركات عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، وميكالى المدير الفني وتياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الاداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ومساعده د.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الاعلامي ومحمد مونجى الإداري ومحمد عبد الحكيم واحمد شوقي للتدليك وعيد سليمان وشريف نعيم للمهمات.

وسبق البعثة بيوم، محمود حرب المدير الإداري؛ للترتيب لاستقبالها في دبي.

واختتم المنتخب تدريباته بالقاهرة أمس الإثنين، قبل المغادرة، بمران قوي، أعقبه تدريبات استشفائية، وشهد المعسكر دعما كبيرا من د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى حرص على زيارة المنتخب وتحفيز اللاعبين والجهاز الفنى قبل السفر .

وضمت القائمة 23 لاعبا هم : حمزة علاء و على الجابري و محمد سيحا فى حراسة المرمى .. محمد طارق و حسام عبد المجيد و كريم الدبيس و محمد حمدي و أحمد محمود و أحمد حسام و محمد مغربي و أحمد رضا و أحمد عيد فى خط الدفاع .. ومحمود صابر و أحمد عاطف قطة و مصطفى سعد ميسي و عمر خضر و أحمد نادر حواش و عمر الساعي و ماجد هاني و محمد شحاتة و محمود جهاد فى الوسط وحسام أشرف و أسامة فيصل فى الهجوم.

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