ميدو: منتخب مصر عمره ما كان «منتخب الضحك»

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق أن منتخب مصر ليس به مجاملات في اختيار اللاعبين، مُشيرًا إلى أنه على الجماهير المصرية التصدي لمحاولات هدم الفراعنة.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منتخب مصر عمره ما كان منتخب الضحك، وأفريقيا بتعمل ألف حساب لمنتخب مصر".

وأضاف: "منتخب مصر له تاريخ كبير، ولن نسمح بأن يُقال عليه منتخب الضحك.. منتخب مصر عمره ما كان منتخب المجاملات أيضًا".

وتابع: "أطالب الجماهير بأن يتصدوا لمن يريد هدم منتخب مصر، لاعبونا يستطيعون على تصحيح الأخطاء، وإن شاء الله سنصل بعيدًا في بطولة كأس إفريقيا".

وقال أحمد حسام ميدو تصريحاته: "يعز عليّ رؤية منتخب مصر مستهدفا من بعض الأطراف.. فهناك من يريد أن يجعل الشعب المصري لا ترتفع معنوياته".