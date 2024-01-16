السيارة البيئية.. محاضرة تعريفية بهندسة القناة

تنظم كلية الهندسة جامعة قناة السويس محاضرة تعريفية بمشروع ECO- CAR)) السيارة البيئية، يديرها الخبير الاقتصادي محمد الربيعي، فبراير المقبل.

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي محمد الربيعي، أن مشروع ECO-CAR يهدف الي تقديم وتشجيع تطوير تعليم السيارات الكهربائية والهجينة في الجامعات الشريكة ، لتعزيز التعاون بين الشركات ومؤسسات التعليم العالي من خلال تمكين المهندسين بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات السوق.

أضاف الخبير الاقتصادي محمد الربيع، أن المشروع يشمل توفير مهندسين متخصصين للعمل في خدمة وصيانة سيارات الكهرباء و السيارات الهجينة وكذلك تزويد مراكز التدريب المهني بمدربين مؤهلين لتخريج فنيين مؤهلين قادرين على تلبية احتياجات السوق.