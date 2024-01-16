القصة الكاملة.. الطفل رضا السيد أصيب بالإيدز بسبب نقل دم ملوث بالغربية

شهدت قرية منشأة الأمراء التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ إصابة الطفل "رضا السيد الجابري " صاحب العمر سنة و11 شهرا بداء مرض الإيدز جراء نقل دم ملوث له أثناء فترة علاجه بأحد المستشفيات الحكومية بطنطا؛ الأمر الذي أصاب أسرته بحاله من الصدمة بعدما ارتفعت نسبة نقص المناعة وارتفاع كرات الدم البيضاء الي قرابة مليون و650 ألف مما نتج عنه تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.



في ذات السياق تقدمت أسرة الطفل "رضا السيد" بشكوى رسمية إلى المكتب الفني للنائب العام للمطالبة بالفتح تحقيق عاجل في بلاغ رسمي حرر بقسم شرطة أول طنطا ضد موظفو بالبنك الدم التابع لجامعة طنطا واتهامهم بالنقل دم ملوث خلال فترة علاج الطفل في الفترة ما بين 15 مارس حتي نهاية شهر أكتوبر الماضي لسنة 2023م.



كما ناشدت أسرة الطفل في شكواها كافة جهات التحقيق وسط استغاثات مستمرة الي وزارة الصحة بالضرورة الاستجابة في علاج الطفل لحين إتمام شفائه لافتين رفض العديد من الطواقم الطبية علاجه داخل مستشفيات أبوالريش والمبرة علي حد قولهم.

في المقابل استجاب الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية في تعليماته الي وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور أسامة بلبل بالضرورة التواصل مع أسرة الطفل ونقله إلى مستشفي الحميات بطنطا لاستكمال رحلة علاجه كاملا علي نفقة الدولة.



كما وجه محافظ الغربية في تعليماته الي وكيل وزارة الصحة بأهمية توفير غرفة عناية مركز فائقة للمباشرة تداعيات الظروف الصحية للطفل المصاب على أكمل وجه.

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