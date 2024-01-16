معاذ علاء الدين: بدأت مسيرتي ظهيرا أيسر.. وأتمنى السير على نهج عبدالواحد السيد

كشف، معاذ علاء الدين، حارس مرمى الفريق الأول بنادي الزمالك عن كواليس انضمامه للقلعة البيضاء، قادمًا من صفوف مصر المقاصة.

قال معاذ علاء الدين في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، بدأت مسيرتي الكروية كظهير أيسر، قبل أن يطالبني المدرب بالتحول لمركز حراسة المرمى.

وأضاف، كنت معترضًا في بداية الأمر، ولكني بعد المشاركة في التدريبات كحارس مرمى، اقتنعت بالفكرة وقدمت مستويات جيدة.

وتابع، عبد الواحد السيد مثلي الأعلى داخل مصر، وأتمنى السير على نهجه في مسيرتي الكروية.

وأكد معاذ، أن انضمامه للزمالك جاء وقت إيقاف القيد بالقلعة البيضاء قبل ثلاثة أعوام، ما منعني من المشاركة في المباريات الرسمية مع فرق الشباب.

وسرد، رفض مجلس إدارة الزمالك إعارتي في ذلك الوقت، وتم تصعيدي لصفوف الفريق الأول بعد انضمامي للنادي ب10 أيام فقط، والذي ساعدني على اكتساب الكثير من الخبرات بالتدريب مع نجوم كبار في مركز حراسة المرمى.

وأتم تصريحاته قائلا، الموسم الحالي هو الأهم لي مع الزمالك بعدما تم قيدي في القائمة المحلية والأفريقية وأصبحت أتواجد بصفة دائمة رفقة الفريق الأول.