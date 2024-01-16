عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تعلن إغلاق وكالات تعمل لإعادة التوحيد مع جارتها الجنوبية

كيم يونج اون
كيم يونج اون

أعلنت كوريا الشمالية عن إغلاق وكالات تعمل لإعادة التوحيد مع جارتها الجنوبية 

 ومن جانبه، قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن الرغبة في المصالحة أو إعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية هي "خطأ"، وفق ما نقلت عنه الأحد وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وخلال اجتماع نهاية السنة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم قال كيم "أعتقد إن اعتبار الأشخاص الذين يصفوننا بأننا "العدو الأسوأ".. كأشخاص نسعى إلى المصالحة والوحدة معهم، هو خطأ يجب ألا نكرره".

وقال كيم إنه لن يعتبر كوريا الجنوبية بعد الآن نظيرا للمصالحة والوحدة، قائلا إن سيئول أعلنت الشمال كعدو رئيسي. ونقل عن كيم قوله إن حزب العمال توصل أيضا إلى أن الوحدة مع كوريا الجنوبية غير ممكنة.

ودعا كيم إلى تغيير جوهري في التعامل مع كوريا الجنوبية، قائلا إن العلاقات بين الكوريتين أصبحت بين "دولتين معاديتين" أو "دولتين منخرطتين في حالة قتال".

وكان كيم حدد في ختام اجتماع اليوم الخامس للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، هدفا يتمثل بإطلاق 3 أقمار صناعية إضافية للتجسس العسكري العام المقبل، بعد الإطلاق الناجح لأول قمر صناعي للتجسس العسكري للبلاد الشهر الماضي.

ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية  فإنه "بناء على تجربة إطلاق وتشغيل أول قمر صناعي للتجسس بنجاح في عام 2023 في قطاع تطوير الفضاء، تم الكشف عن مهمة إطلاق 3 أقمار تجسس أخرى في عام 2024 ومناقشة الإجراءات الشاملة لتحفيز تطوير تكنولوجيا علوم الفضاء".

وفي هذا السياق قال الزعيم الكوري الشمالي: "نحن بحاجة إلى الاستجابة بسرعة لأزمة نووية محتملة وتعبئة جميع الوسائل المادية، بما في ذلك القوة النووية، في محاولة لتسريع الاستعدادات للحدث الكبير المتمثل في وضع أراضي كوريا الجنوبية بأكملها تحت سيطرتنا".

وشدد أيضا على الحاجة إلى تعزيز القدرات العسكرية للقوات البحرية وتطوير معدات مسلحة قوية غير مأهولة بالعنصر البشري ووسائل للحرب الإلكترونية، في محاولة لتنفيذ المشاريع الدفاعية الرئيسية بشكل أفضل.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كوريا الجنوبية حزب العمال الحاكم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

طلب عاجل من محمد النني لـ وزير الرياضة قبل مباراة غانا.. فيديو

أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لـ الزمالك.. من هو؟

شائعة زواج حسين فهمي تتصدر التريند | شاهد حبيبته

الذهب عيار 21 يسجل مفاجأة اليوم.. والشعبة توجه نصيحة للمواطنين

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

أحمد موسى يكشف حقيقة إغلاق مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا.. فيديو

أحمد حسن يعلن خبرا صادما لنجم الزمالك

موضوعات متعلقة

الحرس الثوري الإيراني يقصف بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي بإقليم كردستان العراق

ادعى الاحتلال السيطرة عليها.. رشقات صاروخية من شمال غزة على سديروت

بيان عاجل من الخارجية الإيرانية بشأن مباحثات عبداللهيان ولافروف الهاتفية

مأساة حقيقية.. ارتفاع عدد شهداء الصحافة في غزة إلى 120 شخصا

كتائب القسام توجه ضربة موجعة للاحتلال الإسرائيلي في خانيونس |تفاصيل

الأمم المتحدة: تم تجميع 677 مليون دولار لغزة من أصل 1.2 مليار

صحف السعودية| الأمير فيصل بن فرحان يصل مدينة دافوس للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي.. حرس الحدود يحبط تهريب 270 كيلو من القات

أول مرة منذ عام 1992..القوات الإسرائيلية تقتحم جامعة النجاح الفلسطينية وتعتقل الطلبة|فيديو

ترشيحاتنا

حماس: مصر لها دور كبير في تقديم المساعدات لقطاع غزة

5 كلمات تحصنك من الموت المفاجئ .. رددها في أقل من دقيقة

مقـ.تل 4 مدنيين وإصابة 5 في هجمات الحرس الثوري الإيراني على أربيل

مسئولان أمريكيان: لم نرصد استهداف أي منشآت تابعة لنا أو خسائر في أربيل

عاجل| الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان

قيادي بحركة حماس: نريد انسحاب كامل لقوات الاحتلال إلى خارج قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز إطلالات نجوم ونجمات الدراما على السجادة الرمادية لحفل Emmy Awards

ناسا تكشف الستار عن أول طائرة أسرع من الصوت منذ 20 عامًا.. تفاصيل

بعد دخول بيومي فؤاد المستشفى .. انتبه لأعراض مرضه

للحماية من المضاعفات.. أعراض مرض السكري بجميع أنواعه

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ