عودة حركة الملاحة الجوية في مطار أربيل إلى طبيعتها

أعلنت إدارة مطار أربيل في إقليم كردستان العراق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن عودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أفاد في بيان، اليوم الثلاثاء بأنه قصف مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق مضيفا أن ذلك جاء "رداً على شرور الكيان الصهيوني الأخيرة باغتيال قادة الحرس الثوري وجبهة المقاومة، وبعد المتابعة الدقيقة والاستخباراتية على مقرات وتحركات هذا الكيان في المنطقة، قمنا باستهداف مقر تجسس للموساد الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية في إقليم كردستان العراق وتدميره بشكل كامل".

وفي وقت سابق، مساء الاثنين، هزت انفجارات كبيرة مدينة أربيل العراقية، بينما دوت صفارات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي.

وذكرت ذلك شبكة "رووداو" العراقية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن شهود عيان أفادوا بسماع أكثر من 15 انفجارا يشتبه في أنها لطائرات مسيرة.