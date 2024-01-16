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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أكبر منه بربع قرن.. بطل مسلسل Succession يقبل زميلته على الهواء| فيديو

أبطال Succession
أبطال Succession

فاجأ كيران كولكين بطل مسلسل Succession زميلته النجمة المخضرمة جيه سميث كاميرون بقبلة على الهواء مباشرة أثناء إجرائها لقاء تلفزيوني قبل حضور حفل Emmy Awards.

 

جيه سميث كاميرون  التي تبلغ من العمر 66 عاما، كانت تتحدث إلى إحدى الكاميرات على السجادة الرمادية لحفل Emmy Awards قبل أن يفاجئها كيران كولكين 41 عاما بقبلة على الهواء. 

 

مازح كيران كولكين زميلته في مسلسل Succession المرشح لنصيب الأسد في جوائز Emmy الليلة، وسألها “هل تكرهينني؟"، ورغم حبها له أجابته بالإيجاب وهي طريقة العلاقة بينهما في المسلسل الشهير. 

 

 

 

تلعب جيه سميث كاميرون في مسلسل Succession شخصية محامية صعبة المراس، فيما يعاني كيران كولكين وهو ابن العائلة المدلل الذي يقع في الكثير من المشكلات، ومن المتوقع أن يحصد جائزة أفضل ممثل. 

 

يقام حفل توزيع جوائز Emmy Awards في نسخته الـ75، صباح اليوم، ويقدمه الممثل والكوميديان أنتوني أندرسن الذي يبلغ من العمر 53 عاما، بحضور نجوم هوليوود.


وكان مقررا إقامة حفل توزيع جوائز Emmy يوم 18 سبتمبر 2023، ولكن تأجيله إلى عام 2024 كان حتميا؛ لضمان حضور نجوم الدراما والتلفزيون، وهو الوقت المتوقع لانتهاء الإضراب قبله.

Succession Emmy Awards جوائز Emmy جائزة أفضل ممثل هوليوود

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