ترامب يحقق فوزا سهلا على منافسيه في الانتخابات التمهيدية بولاية آيوا الأمريكية

أظهرت تقديرات إعلامية فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بانتخابات الحزب الحزب الجمهوري التمهيدية في ولاية آيوا للانتخابات الرئاسية.

وتتوقّع استطلاعات الرأي أن يحقّق ترامب في الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي فوزاً سهلاً على منافسيه، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس.

وكان قد أعلن السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية “ولكن عندما أعود إلى ولاية آيوا، لن أكون مرشحا للرئاسة سأعلق حملتي”.

وأضاف: 'أعتقد أن الناخبين الذين هم الأشخاص الأكثر تميزا على هذا الكوكب كانوا واضحين حقا في أنهم يقولون لي: ليس الآن يا تيم'.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في نوفمبر 2024.