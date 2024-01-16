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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

للنشر 5ص//// اعتقال مسلم بسبب الصلاة على يد الشرطة الهندية

اعتقال مسلم في الهند
اعتقال مسلم في الهند

في واقعة اعتداء على حرية العبادة، ألقت الشرطة الهندية القبض على سائق شاحنة مسلم بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يؤدي الصلاة على جانب الطريق في مدينة بالانبور في منطقة باناسكانثا بالولاية. 

ووفقًا لمزاعم الشرطة، أوقف سائق الشاحنة سيارته بشكل غير قانوني على جانب طريق مزدحم وأدى الصلاة على جانب الطريق، مما خلق وضعًا خطيرًا لنفسه وللآخرين.

وأظهر مقطع فيديو للحادث، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، السائق «باشال خان» وهو يصلي أمام شاحنته المتوقفة على جانب تقاطع مزدحم على الطريق السريع الوطني بالقرب من مدينة بالانبور.

وفي رد فعل على الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، ادعى مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أن تصرف السائق تسبب في تعطيل حركة المرور على مفترق الطرق المزدحم أثناء ركن شاحنته في "منتصف الطريق". 

ماذا يحدث للمسلمين في الهند ؟

لكن مستخدمين آخرين أشاروا إلى أن الفيديو يظهر بشكل واضح الشاحنة متوقفة على جانب الطريق، دون أن يكون لها أي تأثير على حركة المرور، والتي يمكن رؤيتها وهي تتحرك بسلاسة.

الهند مسلم الصلاة

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